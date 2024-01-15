المنتخب العراقي يهزم إندونيسيا بثلاثية في كأس آسيا

حقق منتخبنا الوطني العراقي، اليوم الاثنين، فوزاً على نظيره الاندونيسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وسجل العراق أولاً عبر اللاعب مهند علي في الدقيقة 17، قبل أن يعادل مارسيلينو فيردينان النتيجة لمنتخب اندونيسيا في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع، سجل أسامة رشيد الهدف الثاني لأسود الرافدين.

أما الهدف الثالث، فقد جاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، عبر اللاعب أيمن حسين.

ويقع العراق في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اندونيسيا واليابان وفيتنام.

ويوم الجمعة المقبل، يواجه منتخبنا الوطني نظيره الياباني في ثاني جولات البطولة الآسيوية.