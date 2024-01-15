كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تتجاوز البحرين بثلاثية

استهل منتخب البحرين مشواره في كأس آسيا 2023 بالخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية، أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة.

استاد جاسم بن حمد بنادي السد، استضاف مواجهة كوريا الجنوبية والبحرين، وذلك ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا.

واستطاع منتخب كوريا الجنوبية تحقيق الفوز على البحرين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبعد شوط أول شهد سيطرة بشكل أكبر للمنتخب الكوري الجنوبي، استطاع لاعبو الأخير ترجمة ذلك.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية بفضل هدف سجله إن بيوم هوانغ، وذلك في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

منتخب البحرين بدوره، استطاع تعديل النتيجة مبكرا في الشوط الثاني بواسطة عبدالله دعيج الحشاش في الدقيقة 51.

لكن المنتخب الكوري الجنوبي استطاع حسم المباراة لصالحه بفضل هدفين سجلهما كانغ إن لي في الدقيقتين 56 و69.

يذكر أن المنتخب الكوري الجنوبي احتل بهذا الفوز صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بواقع 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الأردن وماليزيا.