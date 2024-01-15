التشكيلة النهائية لمنتخبنا الوطني لمواجهة إندونيسيا في بطولة آسيا

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استقر كاساس على تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة المنتخب الإندونيسي اليوم الاثنين في الساعةِ الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا. حيث اختار جلال حسن ليكون الحارس الأساسي للعراق في المباراة أمام إندونيسيا، فيما سيلعب في خط الدفاع كل من حسين علي وسعد ناطق وعلي عدنان وميرخاس دوسكي، حيث يحضر ناطق بعد تماثله للشفاء التام من الشد العضلي الذي لحق به مؤخرًا. أما خط الوسط فسيتألف من أسامة رشيد وأمير العماري وزيدان إقبال وإبراهيم بايش جناح أيمن وعلي جاسم جناح أيسر، حيث تمت المفاضلة بين هذه الأسماء، وأكد إقبال جاهزيته في التدريبات الأخيرة وبمواجهة كوريا الجنوبية، حيث سيبدأ المباراة بدلًا من بشار رسن. وبالنسبة لخط الهجوم فسيشهد مفاجأة كبيرة في مباراة اليوم؛ إذ سيشارك مهند علي (ميمي) أساسيًا في المباراة بعدما فضّله كاساس على علي الحمادي وأيمن حسين؛ إذ إن كاساس يجد في ميمي المهاجم الذي يمتلك الخصائص التي يبحث عنها أمام منافس مثل إندونيسيا، لا سيما خط دفاعه السريع.وجاءت التشكيلة وفق الآتي:جلال حسن، علي عدنان ، سعد ناطق ، حسين علي ، ميرخاس دوسكي، أسامة رشيد ، أمير العماري ، أبراهيم بايش ، علي جاسم ، زيدان إقبال ، مهند علي .الأحتياط : فهد طالب ، أحمد باسل ، ريبين سولاقا، فرانس ضياء ، يوسف أمين ، علي الحمادي ، بشار رسن ، أيمن حسين ، أحمد علي ، زيد تحسين ، أحمد يحيى ، منتظر ماجد . مع الامنيات بتحقيق الفوز لأسود الرافدين في هذه البطولة القارية.