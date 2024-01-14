اليابان يحصد أول ثلاثة نقاط ويتصدر مجموعة منتخبنا الوطني في بطولة كأس آسيا 2023

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خطف المنتخب الياباني، اليوم الاحد، فوزاً ثميناً من نظيره الفيتنامي، حيث فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.وسجلت اليابان مبكراً عبر اللاعب تاكومي مينامينو في الدقيقة 11، قبل أن يرد دينه باك نجوين سريعاً ويحرز التعادل لفيتنام في الدقيقة 16.وفي الدقيقة 33 أحرز اللاعب الفيتنامي توان هاي فام الهدف الثاني لمنتخب بلاده، لتعود اليابان وتسجل التعادل عبر لاعبها تاكومي مينامينو في الدقيقة 45.وقبل نهاية الوقت الإضافي للشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 48 سجل كايتونا كامورا الهدف الثالث للساموراي.واختتم أهداف الكمبيوتر الياباني أياسي يويدا، عندما أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 85.وبهذا النتيجة، حصد منتخب اليابان أول ثلاث نقاط في البطولة، بينما بقي المنتخب الفيتنامي في المركز الأخير دون نقاط.ومن الجدير بالذكر أن اليابان وفيتنام يلعبان في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبنا الوطني العراقي ومنتخب إندونيسيا.وسيلاعب العراق منتخب إندونيسيا في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.بينما سيواجه منتخبنا العراقي، يوم الجمعة المقبل، منتخب اليابان، عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت بغداد.