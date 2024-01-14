القوة الجوية تضم لاعب بوليفي لقائمة المحترفين في صفوفها

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صرّح نادي القوة الجوية، اليوم الأحد، عن تعاقده بشكل رسمي مع المدافع البوليفي بابلو بيدرازا، حتى نهاية الموسم الحالي.وأوضح القوة الجوية في بيان رسمي إنه جرى التعاقد مع الدولي بيدرازا، البالغ من العمر 28 عاما، قادما من بطل الدوري البوليفي ذي سترونجيست.ويعتبر بابلو بيدرازا، أول محترف بوليفي يظهر في تاريخ الدوري العراقي لكرة القدم.وفي السياق ذاته، كان القوة الجوية قد تعاقد في الموسم الماضي، مع عدد من اللاعبين من أمريكا الشمالية، على غرار مدافع منتخب بنما، رودريك ميلير.وضمن برنامجه لهذا الموسم الكروي، يسعى الصقور تحت قيادة المدرب أيوب أوديشو، إلى تدعيم خط الدفاع قبل عودة مباريات دوري النجوم وكأس العراق.ومن الجدير بالذكر أن القوة الجوية باشر تدريباته مجددا في بغداد، مع غياب الثلاثي الدولي أيمن حسين وعلي جاسم وإبراهيم بايش، نظرا لتواجدهم مع منتخب العراق في كأس آسيا.