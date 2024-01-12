عاجل : روسيا تعلن إدانتها قصف اليمن وتدعو المجتمع الدولي لإدانته ولمنع التصعيد
الصفحة الرياضية

قطر تفتتح كأس آسيا بالفوز على لبنان


أفتتح منتخب قطر حامل اللقب ومستضيف البطولة، اليوم الجمعة، كأس آسيا على ستاد لوسيل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، بالفوزعلى منتخب لبنان بنتيجة (3-0) .

وسجل هدف افتتاح البطولة لقطر أكرم عفيف في الدقيقة 45 بعد تمريرة من المعز علي.

وأضاف المعز بنفسه الهدف الثاني عندما ارتقى برأسه لكرة محمد وعد المرفوعة بدقة في الدقيقة 56.

وقبل النهاية بقليل، أضاف عفيف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له شخصياً بمجهود فردي مميز 90+6.

وجمعت المباراة الافتتاحية منتخبين عربيين للمرة الرابعة بعد نسخ 1980، 1984 و2019،

وهذا ثامن لقاء بين قطر ولبنان في المباريات الدولية (فاز العنابي بـ7 وانتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل).

كما أنها ثاني مواجهة في كأس آسيا بين المنتخبين بعد فوز قطر 2-0 في كأس آسيا 2019.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قطر تفتتح كأس آسيا بالفوز على لبنان
استعدادا لمواجهة اندونيسيا.. اسود الرافدين يواصل تدريباته في قطر (صور)
منتخبنا الوطني يصل الى الدوحة تحضيرا لبطولة كأس اسيا
المنتخب الوطني يختتم تدريباته في أبو ظبي
درجال للاعبي المنتخب الوطني : قادرون على ايصال رسالة بان العراق من كبار آسيا
بعد مناشدة رئيس الوزراء ووزير الداخلية.. تأمين خروج لاعبي فريق الشرطة السلوي من قاعة نادي زاخو
جماهير فريق زاخو تحاصر نادي الشرطة وتعتدي على اللاعبين!
الجوية يستغني عن أربعة لاعبين اجانب
اول تعليق لكاساس بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية
العراق يخسر ودياً أمام كوريا الجنوبية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك