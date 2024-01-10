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المنتخب الوطني يختتم تدريباته في أبو ظبي


 اختتم المنتخبُ الوطنيّ تدريباته في العاصمةِ الإماراتيّة أبو ظبي صباح اليوم الأربعاء بعد خوضه وحدةً تدريبيةً صباحية، تركزت على الجانبِِ التكتيكيّ المتبع من قبل الجهاز الفنيّ.

وحضر تدريبات اليوم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وشارك فيها جميعُ اللاعبين، وبدا واضحاً على كتيبةِ خيسوس كاساس الجاهزية التامة قبل التوجهِ غداً الخميس ظهراً إلى الدوحة حيث يدخل منتخبنا الوطنيّ التحضيراتَ النهائية قبل خوض منافساتِ كأس آسيا 2023 في قطر، ويلعب أسودُ الرافدين في المجموعةِ الرابعة إلى جانبِ منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

على صعيدٍ متصلٍ، أوضح المديرُ الإداريّ للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم: إن جميعَ الإجراءات الإداريّة اكتملت قبل موعدِ السفر يوم غد إلى الدوحة، متأملاً أن يحققَ أسودُ الرافدين النتائجَ المرجوة، منهم، وعكس صورةٍ مشرفة عن الكرةِ العراقيّة في هذا المحفل القاري المهم.

من جانبٍ آخر، أشار المنسقُ الإعلاميّ للمنتخبِ الوطنيّ محمد عماد إلى: إن نسخةَ كأس آسيا هذه المرة ستكون مميزةً من حيث التنظيم والإجراءات المتبعة من قبل اللجنةِ المنظمة والتي ستكون على مستوى عالٍ، ومشابهةً لتَنظيمِ قطر لمونديال 22.

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