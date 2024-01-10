درجال للاعبي المنتخب الوطني : قادرون على ايصال رسالة بان العراق من كبار آسيا

التقَى رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، ظهر اليوم الأربعاء، وفدَ المنتخب الوطنيّ في مقرِّ إقامته في العاصمةِ الإماراتيّة أبو ظبي.

وشكرَ درجال اللاعبين على الالتزامِ والحرصِ في التدريبات مع نهايةِ معسكر أبو ظبي، موضحاً أن الجميعَ كان عازماً على احترامِ التدريبات، وأن يكون في جاهزيةٍ تامةٍ للبُطولةِ الآسيوية، مشدداً على أهميةِ الدخول في أجواءِ المنافسة الحقيقيّة مع الانضباطِ والالتزام في تأدية الواجبات.

وأضاف :" المباراةُ الودية ضد كوريا الجنوبية التي خضناها كانت مفيدهً للغاية،" مؤكداً أن لأسودنا قدراتٍ أكبر، خصوصاً أن هناك لاعبين شباباً وهم يخوضون أولَ تجربة لهم، وبشكلٍ عامٍ نأمل أن يكونَ القادم أفضلَ بكثير ".

وعن مجموعةِ العراق في كأس آسيا، أكد رئيسُ الاتحاد: إن هناك منتخبين (إندونيسيا وفيتنام) سبق أن واجهناهما في تصفياتِ كأس العالم، مشدداً على أهميةِ المباراة الأولى التي ستكون فاتحةَ المشوار الآسيويّ.

وقال درجال :" بعيداً عن فوزنا في المباراتين في تصفياتِ كأس العالم ، علينا أن نتحلى بالتركيزِ في بدايةِ الطريق،و مباراةُ اليابان ستكون لها حساباتها الخاصّة من قبل الجهاز الفنيّ"، مؤكداً على ضرورةِ التحضير والإعدادِ النفسيّ لمثل هكذا مبارياتٍ، وعلينا أن ندخلَ في تركيزٍ تامٍ وضبط النفس، معرباً عن ثقته الكبيرةِ بجميع اللاعبين والملاك التدريبيّ.

وتابع :" علينا ان نقبلَ مثل هكذا تحدياتٍ، وهدفنا واحدٌ وروحيتنا واحدةٌ لخوض هذا المعتركِ الآسيويّ، ونحن قادرون على أن نوصلَ رسالةً بأن العراقَ من كبار قارةِ آسيا".