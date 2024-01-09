الصفحة الرياضية

بعد مناشدة رئيس الوزراء ووزير الداخلية.. تأمين خروج لاعبي فريق الشرطة السلوي من قاعة نادي زاخو


أعلنت إدارة نادي الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، استجابة رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمناشداتها بتأمين خروج لاعبي فريقها السلوي من قاعة نادي زاخو بعد محاصرتهم من قبل الجمهور وتعرضهم للضرب، مشيرة إلى أنهم في مكان آمن حالياً وسيعودون لبغداد.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تحسين الياسري للوكالة الرسمية: إن "مباراة فريق الشرطة لكرة السلة مع نظيره زاخو بقاعة النادي في محافظة دهوك شهدت تطورا تمثل باعتداء جماهير النادي على لاعبينا".

وأضاف، أن "الجماهير نزلت إلى ساحة المباراة وانهالت بالضرب المبرح على اللاعبين المحليين والمحترفين قبل نهاية المباراة، فيما لم تتمكن القوة الأمنية المكلفة بحماية قاعة المباراة من الوقوف بوجه الجماهير التي حاصرت لاعبينا لأكثر من ساعتين دون رادع".

وتابع، إن "اللاعبين تعرضوا لإصابات بليغة وبينهم اللاعب حسان علي"، مشيراً، إلى أن "إدارة النادي ناشدت محافظة دهوك واتحاد السلة دون أن يتغير شيء".

وأكد، أن "إدارة النادي وجهت نتيجة تطورات الموقف مناشدة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية وبعد هاتين المناشدتين تم تأمين خروج اللاعبين عبر عجلات قوة أمنية خاصة كلفت بمتابعة الموضوع وتم إيصال اللاعبين إلى مكان آمن حيث مقر إقامتهم وستتم إعادتهم إلى بغداد في الساعات القليلة المقبلة".

وتوقفت المباراة قبل 6 دقائق من نهايتها، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم الشرطة على زاخو 69-61، قبل نزول جماهير زاخو لأرضية المباراة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد مناشدة رئيس الوزراء ووزير الداخلية.. تأمين خروج لاعبي فريق الشرطة السلوي من قاعة نادي زاخو
جماهير فريق زاخو تحاصر نادي الشرطة وتعتدي على اللاعبين!
الجوية يستغني عن أربعة لاعبين اجانب
اول تعليق لكاساس بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية
العراق يخسر ودياً أمام كوريا الجنوبية
منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة كوريا الجنوبية
صدمة جديدة لبرشلونة
قرار آسيوي "مرتقب" يُربك مدرب "أسود الرافدين" كاساس.. ما قصة المهاجم الرابع؟
عباس عبيد مدربا لكرة كربلاء
ليفربول يحسم لقاءه بآرسنال
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك