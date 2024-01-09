جماهير فريق زاخو تحاصر نادي الشرطة وتعتدي على اللاعبين!

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أطلق نادي الشرطة الرياضي، اليوم الثلاثاء، مناشدة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، بفك الحصار عن فريقه السلوي بعد محاصرته في زاخو.وأوضح النادي في بيان له، إن إدارة الشرطة تناشدُ رئيس الوزراء ووزير الداخليّة لفكِ الحصار عن لاعبي فريقهم بكُرةِ السلة المحاصر منذ ساعتين داخل قاعةِ نادي زاخو.حيث قامت جماهير فريق زاخو بتصرف مرفوض وذلك بالنزول إلى ارضية ملعب المباراة والاعتداء على لاعبي الشرطة مع تبقي خمسة دقائق على نهاية اللقاء.ويذكر أن نتيجة المباراة كانت تشير لتقدم الشرطة 69-61 نقطة.