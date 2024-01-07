الجوية يستغني عن أربعة لاعبين اجانب



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

صرّح نادي القوة الجوية، اليوم الأحد، أن خمسة من لاعبي الفريق سيرحلون صوب أندية أخرى، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.وأوضح النادي في تصريحات صحفية، ان الجهاز الفني، بقيادة المدرب أيوب أوديشو، قرر الاستغناء عن 5 لاعبين منهم 4 محترفين أجانب، هم: سيدريك، كلوسي، فرانك أوتشو، سامسون، إضافة إلى لاعب الوسط المحلي محمد رضا.وتسعى إدارة الصقور إستقطاب عناصر جديدة، في فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض رحيل هذا الخماسي إلى جانب مغادرة عدد من المحليين، وأبرزهم صانع الألعاب يوسف فوزي.ولم يحدد أوديشو، حتى الآن، مصير اللاعب الدولي محمد قاسم، الذي طالب في وقت سابق بمنحه بطاقة الاستغناء، إثر خلافات تجددت بعد جلوسه على دكة البدلاء، في الجولات الماضية من الدوري العراقي.ويذكر أن المهاجم التوجولي، سامسون، قد فضل الانتقال صوب الحدود، بصفقة تمتد حتى نهاية الموسم الجاري، من غير التصريح عن قيمة العقد، بينما يقترب محمد رضا من العودة لفريقه السابق الزوراء.