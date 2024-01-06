اول تعليق لكاساس بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية

أكد مدربُ منتخبنا الوطنيّ، خيسوس كاساس، اليوم السبت، بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية ان المباراةَ كانت صعبةً أمام فريقٍ منافسٍ بقوةٍ على لقبِ كأس آسيا 2023.

وقال كاساس خلال مؤتمر صحفي بعد نهايةِ مواجهة العراق وكوريا الجنوبية التجريبيّة التي جرت في ملعبِ جامعة نيويورك في العاصمةِ الإماراتيّة أبو ظبي، وانتهت بفوز منتخب كوريا الجنوبية بهدفٍ من دون مقابل، إن "المباراةَ كانت صعبةً أمام فريقٍ منافسٍ بقوةٍ على لقبِ كأس آسيا 2023".

وأضاف، إن "المواجهةَ كانت مفيدةً بالنسبة لنا من حيث مشاهدةِ لاعبينا، ومنح الفرصة للبعض منهم. مشيداً بأداءِ اللاعبين كونهم قدّموا مباراةً جيدة".

وأوضح، انه "نكتفي بخوضِ مباراةٍ واحدةٍ لأن الوقتَ ضيقٌ، وسنركز في الأيامِ القادمة على زيادةِ الجرعات التدريبيّة هنا في أبو ظبي، وسنحاول قدرَ الإمكان تطبيقَ الجوانب الفنيّة في الوحداتِ التدريبيّة".

وعبّر كاساس، في اختتام حديثه، عن "سعادته بدعمِ الجمهور العراقيّ الذي يشعر به"، مبيناً أن "نهجه وخطته ستكون في المُستقبلِ لتأسيسِ فريقٍ قوي قادرٍ على المنافسة في كل البُطولاتِ والاستحقاقاتِ المُقبلة".