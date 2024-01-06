الصفحة الرياضية

اول تعليق لكاساس بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية


أكد مدربُ منتخبنا الوطنيّ، خيسوس كاساس، اليوم السبت، بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية ان المباراةَ كانت صعبةً أمام فريقٍ منافسٍ بقوةٍ على لقبِ كأس آسيا 2023.

وقال كاساس خلال مؤتمر صحفي بعد نهايةِ مواجهة العراق وكوريا الجنوبية التجريبيّة التي جرت في ملعبِ جامعة نيويورك في العاصمةِ الإماراتيّة أبو ظبي، وانتهت بفوز منتخب كوريا الجنوبية بهدفٍ من دون مقابل، إن "المباراةَ كانت صعبةً أمام فريقٍ منافسٍ بقوةٍ على لقبِ كأس آسيا 2023".

وأضاف، إن "المواجهةَ كانت مفيدةً بالنسبة لنا من حيث مشاهدةِ لاعبينا، ومنح الفرصة للبعض منهم. مشيداً بأداءِ اللاعبين كونهم قدّموا مباراةً جيدة".

وأوضح، انه "نكتفي بخوضِ مباراةٍ واحدةٍ لأن الوقتَ ضيقٌ، وسنركز في الأيامِ القادمة على زيادةِ الجرعات التدريبيّة هنا في أبو ظبي، وسنحاول قدرَ الإمكان تطبيقَ الجوانب الفنيّة في الوحداتِ التدريبيّة".

وعبّر كاساس، في اختتام حديثه، عن "سعادته بدعمِ الجمهور العراقيّ الذي يشعر به"، مبيناً أن "نهجه وخطته ستكون في المُستقبلِ لتأسيسِ فريقٍ قوي قادرٍ على المنافسة في كل البُطولاتِ والاستحقاقاتِ المُقبلة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اول تعليق لكاساس بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية
العراق يخسر ودياً أمام كوريا الجنوبية
منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة كوريا الجنوبية
صدمة جديدة لبرشلونة
قرار آسيوي "مرتقب" يُربك مدرب "أسود الرافدين" كاساس.. ما قصة المهاجم الرابع؟
عباس عبيد مدربا لكرة كربلاء
ليفربول يحسم لقاءه بآرسنال
مانشستر سيتي يتوّج بكأس العالم للأندية
"فيفا" يرفع الحظر عن نادي النجف
العراق والأرجنتين يحافظان على مركزهما في تصنيف الفيفا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك