الصفحة الرياضية

منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة كوريا الجنوبية


دخل منتخبنا الوطني لكرة القدم برنامجاً إعدادياً مكثفاً تضمن خوض وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، أمس الأربعاء، تحضيراً لمواجهة كوريا الجنوبية الودية بعد غد السبت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تحتضن المعسكر الحالي، بينما أكمل جميع اللاعبين الـ26 الذين استدعاهم الإسباني خيسوس كاساس الفحوصات الطبية بنجاح تام.
وصرّح المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، إنَّ تدريبات الأمس شهدت اندفاعاً عالياً من قبل جميع اللاعبين ومعنويات مرتفعة للغاية في سبيل تطبيق مفردات المنهاج الذي أعده الملاك التدريبي لمواجهة كوريا الجنوبية التي تتمتع بخصائص فنية وبدنية مقاربة إلى حد كبير ما يتمتع به المنتخب الياباني منافس أسود الرافدين في النهائيات الآسيوية، مبيناً أن التدريبات الصباحية التي أقيمت في مراكز التدريب التابعة لاستاد خليفة شارك فيها 24 لاعباً بعد تعذر انضمام مهاجم ويمبلدون الإنكليزي علي الحمادي بسبب وصوله قبل فترة وجيزة من موعد التدريب، ومدافع بورت التايلاندي فرانس ضياء بطرس الذي كان آخر لاعبينا خضوعاً للفحص الطبي المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأوضح أنَّ تدريبات أمس المسائية التي أقيمت في تمام الساعة السادسة والنصف شهدت اكتمال الصفوف بانضمام الحمادي وبطرس، وكذلك اعتماد أسلوب اللعب الذي سيتم تطبيقه أثناء مواجهة الشمشون الكوري.
وأشار المنسق الإعلامي إلى أنَّ تدريبات الأمس سبقتها محاضرةٌ من قبل المدرب خيسوس كاساس مع جميع أفراد المنتخب، حثَّ فيها على الالتزام بالإرشاداتِ، وتطبيق الواجبات سواء في التدريبات أو خارجها، متأملاً من كتيبةِ الأسود تَحقيقَ نتائج ايجابية في البطولة الآسيوية عبر بذل مزيدٍ من الجهود والتركيز من أجل عكس صورةٍ مشرفة.
ومن الجدير بالذكر، أن قائمة منتخبنا تتألف من جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، علي عدنان، ريبين سولاقا، زيد تحسين، سعد ناطق، حسين علي حيدر، فرانس ضياء بطرس، الآن محيي الدين، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أمير العماري، أكام هاشم ، أحمد علي ، أسامة رشيد ، إبراهيم بايش ، منتظر ماجد ، دانيلو السعد ، يوسف أمين، بشار رسن ، علي جاسم ، زيدان إقبال ، أيمن حسين ، مهند علي، وعلي الحمادي.
ويشارك منتخبنا في النهائيات القارية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.
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