صدمة جديدة لبرشلونة

الأوضاع الصعبة إقتصادياً خصوصاً مع بدء الميركاتو الشتوي تقلق نادي برشلونة ، مما يعرقل تنفيذ طلبات مدرب الفريق هيرنانديز، بداية العام الجديد. حيث كشفت تقارير سابقة، أن المدرب يريد التعاقد مع لاعب وسط جديد، في ظل إصابة جافي، وعدم اقتناعه بمستوى أوريول روميو.

وبحسب مانشرته صحيفة سبورت الإسبانية، تلقى برشلونة ضربة جديدة في الميركاتو، بعد أن تخلى ميلان عن شراء صفقة خوان ميراندا من ريال بيتيس خلال شهر كانون الثاني، وقرر تأجيلها إلى الصيف المقبل.

وكان برشلونة سيحصل على 50% من قيمة بيع لاعبه السابق الذي ينتهي عقده مع ريال بيتيس في صيف 2024.

وجاءت هذه الصدمة بالتزامن مع رفض صندوق ليبيرو الألماني دفع 40 مليون يورو ل‍برشلونة، نظير شراء 10% من حقوق الأستوديوهات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك أملا يراود إدارة برشلونة للحصول على دخل يسمح له بضم لاعبين جدد في الميركاتو، بأن ينتقل واحد من ثنائي البارسا السابق جان كلير توديبو، لاعب نيس، وعبدالصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس، إلى ناد جديد في كانون الثان الجاري.

وأوضحت أن برشلونة سيحصل على 20% في حالة بيع توديبو، فيما سيتلقى 50% من قيمة انتقال الزلزولي إلى ناد جديد.



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