"فيفا" يرفع الحظر عن نادي النجف

أعلن نادي النجف، اليوم الخميس، عن رفع الحظر الذي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد فرضه على فريقه، بعد سداد مستحقات محترفيه الأجانب.

وذكر النجف، في بيان رسمي: "اجتازت إدارتنا أخطر مرحلة بخطتها لإيصال النادي إلى بر الأمان، وتلافي شبح العقوبات الدولية، ومنها الحرمان من تسجيل اللاعبين".

وأضاف البيان: "قمنا بسداد مستحقات المحترفين الثلاثة، وهم: الإيفواريان علي إبراهيم وباتريك سيدرك، والمغربي أيوب الملوكي، والذين كانوا ضمن فريقنا بالموسم الماضي".

وتابع: "بهذا، أغلقنا ملف شكاوي المحترفين بشكل نهائي، وبمصادقة رسمية من الاتحاد الدولي، رغم ما رافق هذه المهمة من صعوبات وإجراءات طويلة بجهود استثنائية كبيرة، وبعد دفع 96 مليون دينار عراقي، تشمل غرامات التأخير".

وأتم: "نطمئن جماهيرنا أن خطة تصفير الديون ووضع النادي في موقف أفضل، تشمل تعزيز الفريق بعناصر مهمة ستكون السبب في الظهور بمستوى يليق وتاريخ وعراقة نادينا بالمرحلة المقبلة، والتي تبدأ في مطلع الشهر المقبل، للانطلاق بقوة بعد التوقف الدولي بمساندة جماهيرنا الكبيرة"