الصفحة الرياضية

حادث سير مروع لنادي مولودية البيض الجزائري لكرة القدم


 تعرضت حافلة نادي مولودية البيض لكرة القدم لحادث مرور مروع أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 11 آخرين.

وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، تعازيه لأسر ضحايا نادي مولودية البيض لكرة القدم، حيث نشر في حسابه الرسمي على منصة إكس وقال، تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيّض. وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعزّي كل محبيّ الفريق. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن بعثة نادي مولودية البيض كانت متجهة نحو ولاية تيزي وزو شرق البلاد، لملاقاة نادي شبيبة القبائل بعد غد الجمعة، برسم الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى، حيث تعرضت حافلة النادي لحادث مرور مميت أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 11 آخرين.

كذلك قدم وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرحمان حماد، بتعازيه لأسر الضحايا. وتوفي خلال الحادث خالد مفتاح مساعد مدرب مولودية البيض، والحارس زكرياء بوزياني.

وكتب حماد في رسالة التعزية، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهم بإذن الله ، الحارس زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح، نادي مولودية البيض.

وبينت وسائل الإعلام أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، قررت توقيف النشاط الكروي إلى إشعار آخر عقب الحادث المميت.

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