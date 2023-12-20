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الصفحة الرياضية

الاتحاد الروسي يصوّت بالإجماع للبقاء تحت مظلة الاتحاد الاوربي


صرّحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تصويتها بالإجماع، ضد قرار الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقررت الاستمرار في التواصل مع نظيره الأوروبي يويفا.

    وأوضح عضو اللجنة التنفيذية ميخائيل غيرشكوفيتش لوكالة ريا نوفوستي، بأن الاتحاد الروسي سيبقى ضمن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

  وأضاف غيرشكوفيتش: لقد تمت مناقشة الموضوع، وصوتوا بالإجماع ضده، لأنه لا توجد ضمانات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبيّن أن الاتحاد الروسي لكرة القدم قرر مواصلة الاتصالات مع نظيره الأوروبي يويفا، قائلا بأن هناك تقدم.

دعونا نرى كيف سيتطور الوضع في عام 2024.  

ومن الجدير بالذكر أن الاتحادين الدولي فيفا والأوروبي لكرة القدم يويفا، قررا تعليق مشاركة الفرق الروسية في المسابقات إلى أجل غير مسمى بسبب الأحداث في أوكرانيا.

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