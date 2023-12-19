الكرخ يخسر امام ضيفه نادي الحدود في دوري نجوم العراق

أحرز نادي الحدود فوزاً ثميناً على مضيفه نادي الكرخ بهدف وحيد في اولى مباريات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث شهد ملعب الكوت اليوم الثلاثاء مجريات المباراة بين الفريقين عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وقد إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف الفوز الوحيد للحدود عن طريق مجتبى عادل بالدقيقة 84 من زمن المباراة.

وأدار اللقاء بين الفريقين الحكم الدولي مهند قاسم يساعده كل من الحكمين كرار عبد الكريم وصفاء جاسم، والحكم الرابع علاء سالم، وحكم الفار مهند مناف.

وبهذا الفوز اصبح الحدود بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما بات الكرخ بالمركز 12 برصيد 10 نقاط.