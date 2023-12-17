الصفحة الرياضية

"الأولمبية الدولية" توافق على إقالة رعد حمودي وتعدّه "شأنا داخلياً"


 أعلن رئيس اللجنة الأولمبية وكالة عقيل مفتن، يوم الأحد، عن موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، على اقالة رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقي رعد حمودي، في حين كشف عن قرب تأسيس المجلس الأولمبي العراقي الأعلى لتطوير العمل الاولمبي في العراق.

وقال مفتن في مؤتمر صحفي، إنه "قد تلقينا رسالة من اللجنة الأولمبية الدولية مفادها الموافقة على قرار الجمعية العمومية القاضي بإقالة رئيس اللجنة الاولمبية في الجلسة المنعقدة بتاريخ الخامس من كانون الأول الجاري".

وأضاف مفتن ان "الاولمبية الدولية عدّت هذا الشيء هو شأن داخلي ونحن نحترم كل القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ونتعامل معها بشكل رسمي"، مؤكداً بالقول: "تأمل الأوساط الرياضية في العراق أن يتغير واقع الرياضة الاولمبية في العراق بعد التغيير الذي شهدته الجلسة غير العادية والتي أسفرت عن اقالة الرئيس حمودي في 5 من كانون الأول الجاري".

وبيّن مفتن، أن "اللجنة ستعتمد من اليوم مبدأ الثواب والعقاب بالتعامل مع جميع الاتحادات المنضوية في الاولمبية العراقية وفق الصلاحيات الممنوحة لنا كمكتب تنفيذي"، متتابعاً "سأدير المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية كوني نائب أول وحسب النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لحين اقامة الانتخابات الرسمية في وقت لاحق".

وأعلن مفتن عن "قرب تأسيس المجلس الأولمبي العراقي الأعلى الذي سيضم نخبة كبيرة من الخبراء والأكاديميين بالاضافة الى لجان متخصصة تضم شخصيات فنية لتطوير العمل الاولمبي في العراق، فضلا عن وجود نية لاستقطاب مكتشف للمواهب من الاولمبية الفرنسية يعمل بصفة رسمية كمطور للمواهب في جميع الرياضات".

وشدد ختام حديثه، على "ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية ، مبيناً انه سيعمل على استحصال موافقة رسمية لتخصيص أرض بمساحة 200 دونم تخصص لجميع الاتحادات الوطنية العراقية".

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