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عقوبة قاسية على رئيس أنقرة غوجو بعد اعتدائه على الحكم أوموت


فرض الإتحاد التركي عقوبة قاسية بحق رئيس نادي أنقرة غوجو التركي، فاروق قوجة،حيث تم إيقافه عن ممارسة كرة القدم  مدى الحياة إثر اعتدائه على حكم، حسبما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الخميس.

كما عاقب مجلس التأديب في الاتحاد المحلي للعبة فريق أنقرة غوجو بفرض عليه خوض خمس مباريات على أرضه خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، وغرمه 66 ألف دولار.

وكان قوجة أعلن استقالته من منصبه الثلاثاء الماضي، عقب حادثة الاعتداء. وقام قوجة، بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه في أرض الملعب بعد مباراة فريقه أمام ريزه سبور والتي انتهت بالتعادل 1-1 في 19 ديسمبر الماضي، مما أدى إلى إلحاق الأذى بعين الحكم.

وتصدرت الحادثة كافة العناوين في الصفحات الأولى من أبرز الصحف التركية.

وأدت حادثة الاعتداء إلى ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة حيث أدان أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو ما حصل.

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