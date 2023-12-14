مباريات دوري نجوم العراق اليوم، فوز وتعادل

ضمن فعاليات دوري نجوم العراق، أُقيمت بعد ظهر اليوم الخميس، ثلاث مباريات في بغداد والبصرة والكوت، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

حيث أثمر اللقاء الاول بفوز نادي النجف على مضيفه امانة بغداد بنتيجة 2-1 ، وجرت المباراة في ملعب نادي امانة بغداد.

وفي المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء في البصرة، فاز نادي اربيل بعشرة لاعبين على مضيفه الميناء بنتيجة 3-0 بعدان طرد حكم اللقاء اللاعب ئاكام هاشم في الدقيقة السابعة من الشوط الاول. وانتهى الشوط الاول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل جاء عن طريق امجد راضي في الدقيقة 10 ، وفي الشوط الثاني اضاف اربيل هدفه الثاني عند الدقيقة 63 عن طريق اسو رستم وهاد لسو رستم ليسجل هدفاً ثالثا لاربيل بالدقيقة 69.

اما اللقاء الثالث الذي جمع نادي القاسم والكرخ، قد أسفر عن التعادل من دون اهداف وجرت المباراة على ملعب الكوت.