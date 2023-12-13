ثلاثية عراقية نظيفة في شباك لبنان ضمن بطولة غرب آسيا للناشئين

حقق المنتخب العراقي، اليوم الأربعاء، فوزاً بثلاثية نظيفة على نظيره اللبناني.

وجرت المبارة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 17 سنة والمقامة في سلطنة عُمان.

وسجل ثلاثية العراقي اللاعب احمد ياسر في الدقيقة (34)، فيما سجل زين العابدين جاسم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و 72.

وفي وقت سابق خسر منتخب ناشئة العراق أمام اليمن بهدفين لهدف، في افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا، فيما سينهي مشاركته بمواجهة منتخب ناشئي صاحب الأرض والجمهور عمان.