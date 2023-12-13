رئيس نادي تركي يقدم إستقالته من السجن إثر إعتدائه على حكم دولي

قدّم رئيس نادي أنقرة غوجو التركي لكرة القدم فاروق قوجة، إستقالته من منصبه إثر اعتدائه على حكم دولي بنهاية مباراة أمس.

جاء ذلك في بيان، الثلاثاء، تلاه مراد بيرم أوغلو، محامي "قوجة" الذي سُجن صباح اليوم، على خلفية الحادثة نفسها.

وأوضح قوجة في بيانه، أنه أقدم على الاستقالة تجنبا لإلحاق المزيد من الضرر لناديه وجماهيره وعائلته، فضلا عن عشاق الرياضة. وعبر عن اعتذاره للحكم خليل أوموت ملر الذي اعتدى عليه بـ"اللكم"، ولعائلته، وجميع الحكام الرياضيين في تركيا، والرأي العام الرياضي في تركيا.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي تأجيل جميع المباريات في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية حادثة ضرب الحكم الدولي ملر مع نهاية مباراة أنقرة غوجو وريزة سبور بالدوري المحلي.

وشجبت غالبية الأندية التركية والشخصيات الرياضية البارزة الاعتداء على الحكم الدولي، وطالبوا بمحاسبة المعتدي.

ويذكر أن وزير العدل التركي يلماز تونج قدأعلن يوم أمس الثلاثاء، حبس 3 مشتبه فيهم بينهم "قوجة"، على خلفية الاعتداء.