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قائمة "مرتقبة" من كاساس لكأس آسيا 2023.. هذه أخر المستجدات


من المرتقب، ان يصدر مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، قائمة "أسود الرافدين" الرسمية التي ستخوض منافسات كأس آسيا 2023، خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتنطلق بطولة كأس آسيا قطر 2023، بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني إلى 10 فبراير/ شباط 2024، وقد تم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وحدد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، اليومين المقبلين موعدًا يعتزم الإعلان خلاله عن القائمة الأولية المُكونة من 50 لاعبًا، بحسب winwin.

وسيكون أمام مدرب المنتخب العراقي بعض الوقت قبل إعلان القائمة النهائية المؤلفة من 23 لاعبًا، والتي سيتم إرسالها إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، نهاية شهر ديسمبر الجاري، من أجل اعتمادها في منافسات كأس آسيا 2023.

كما كاساس قد استقر على معظم اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة القارية، ومن المتوقع أن تضم القائمة أسماء أبرز اللاعبين، مثل:

زيدان إقبال (اوتريخت)

إبراهيم بايش (القوة الجوية)

اسامة رشيد (فيزيلا)

علي عدنان (مس رفسنجان)

ميرخاس دوسكي (سلوفاكو)

جلال حسن (الزوراء)

باشينغ عبد الله (يونشوبينغ)

علي الحمادي (ويمبلدون)

وتترقب الجماهير العراقية الإعلان عن قائمة المنتخب العراقي النهائية ل‍كأس آسيا 2023، حيث يأمل المشجعون أن تضم القائمة أسماء اللاعبين الذين سيقودون الفريق لتحقيق نتائج جيدة في البطولة القارية.

ويأمل المشجعون أن يواصل المنتخب العراقي تقديم العروض الجيدة في كأس آسيا، وأن يتمكن من الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب العراقي يخوض منافسات كأس آسيا من المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام. وسبق لـ"أسود الرافدين" أن توجوا باللقب القاري مرة واحدة كانت في نسخة 2007 التي احتضنتها 4 دول هي إندونيسيا وتايلاند وفيتنام وماليزيا.

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