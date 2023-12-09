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أبهرت كاساس والجماهير العراقية.. جردة بأرقام المحترف في أوروبا "علي الحمادي"


لا يزال المحترف في صفوف ويمبلدون الإنجليزي، العراقي علي الحمادي، يقدم مستويات "مبهرة" سواء كان في ناديه أوالمنتخب الوطني العراقي، حيث أبدى مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، سعادته بالأرقام التي يحققها، وذلك بالتزامن مع استعداده للإعلان عن قائمة "أسود الرافدين" الأولية لبطولة كأس آسيا قطر 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأبدى كاساس، سعادة كبيرة بالأرقام المميزة التي يحققها المحترف في صفوف ويمبلدون الإنجليزي، علي الحمادي، الذي أسهم بشكل كبير في قيادة فريقه لتحقيق انتصارات متتالية، كما طلب كاساس من الحمادي الاستمرار بهذا المستوى والاحتفاظ بتركيزه في أعلى مستوياته لكي يكون رقمًا صعبًا في بطولة كأس آسيا، لا سيما أن المدرب الإسباني يبحث عن لاعبين بجاهزية عالية حتى يعول عليهم في التشكيل الأساسي، بحسب winwin.

ومؤخراً، أشاد مدرب أي أف سي ويمبلدون، جوني جاكسون، بالدور الكبير الذي يقوم به اللاعب العراقي علي الحمادي، مع الفريق الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

*أرقام علي الحمادي مع ويمبلدون والمنتخب العراقي

ولعب الحمادي (21 عامًا) 19 مباراة مع فريقه ويمبلدون في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، وسجل 11 هدفًا وقدّم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

 

وسجّل الحمادي 3 أهداف في 11 مباراة رسمية خاضها مع منتخب العراق ما بين أساسي وبديل منذ عام 2021، وآخر الأهداف كان في مباراة إندونيسيا التي انتهت بانتصار "أسود الرافدين" 5-1 في ملعب البصرة الدولي، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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