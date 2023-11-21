في اللحظات الأخيرة.. العراق يقتنص فوزاً من فيتنام ضمن تصفيات المونديال

حقق المنتخب الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، فوزاً على منتخب فيتنام ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجرت وقائع المباراة على ملعب "ماي دنه" في العاصمة الفيتنامية "هانوي".

وسجل هدف الفوز لمنتخبنا الوطني اللاعب مهند علي في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد فيتنام عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.

وتضم مجموعة العراق في التصفيات المؤهلة للمونديال منتخبات إندونيسيا وفيتنام والفلبين.