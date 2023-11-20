كاساس عن مواجهة فيتنام: ستكون صعبةً على الطرفين

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، أن مواجهة منتخب فيتنام لاتخلو من صعوبة، مشددا على أهمية الفوز والعودة بالعلامة الكاملة.

وقال كاساس خلال المؤتمرُ الصحفيّ الخاص بمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الفيتنامي، ضمن التصفياتِ القارية المزدوجة المُؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إن "المباراة مهمة لكلا المنتخبين، خصوصاً أنهما قد حققا الفوزَ في أول مباراةٍ لهم في التصفيات، إضافةً إلى أهميةِ المباراة التي تكمنُ في خوضها خلال أيامٍ قليلةٍ، وستكون صعبةً على الطرفين ".

وفي سؤالِ عن إذا ما سيكون التعادلُ ايجابياً إذا تحققَ في مواجهة فيتنام، علماً أن تاريخَ المواجهات يصب في مصلحةِ العراق، أجاب كاساس: "نعلم أن خصمنا قوي ومنظمٌ، وكل منا يريد الفوزَ في هذه المباراة، والتاريخُ ليس مهماً لأن التاريخ يقول إن البرازيل دائما تفوزُ في أي مواجهة .. نطمحُ للظفر بنقاطِ المباراة ولكنها ليست سهلةً... نعمل بحرصٍ وجهد مضاعفٍ من أجل الفوز في كل مباراة".

وأضاف كاساس: "أنا معجبٌ بأداءِ فيتنام، فهم يمتازون ببناءِ اللعب من الخلف، وهذه قوةٌ تميز الفريق الفيتنامي، إضافةً إلى جودةِ اللاعبين، والأنصار هنا يمنحون المنتخبَ الفيتنامي قوةً إضافيةً، خصوصاً عندما تكون المباراةُ على أرضهم".