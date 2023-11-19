كشف موعد عودة العراقي زيدان إقبال إلى الملاعب

يستعد المحترف العراقي في صفوف أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال، للعودة إلى الملاعب مجددًا، بعد الإصابة التي لازمته وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ولم يلتحق إقبال بـالمنتخب العراقي في مباراتيه بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 أمام إندونيسيا وفيتنام، لمنحه قسطًا من الراحة من أجل التعافي بشكل تام من الإصابة.

وقالت تقارير صحيفة نقلاً عن مصدر مقرب من اللاعب إن "اللاعب زيدان إقبال يتطلع للعودة من جديد إلى الملاعب، لخوض ثاني مباراة رسمية له مع فريقه أوتريخت في هذا الموسم، بعدما حصل على الضوء الأخضر من الكادر التدريبي في فريقه الهولندي"، بحسب winwin.

وأضافت ان "مدرب أوتريخت، رون يانس، أبدى إعجابه الكامل ب‍زيدان إقبال أثناء المباراة الودية للفريق أمام زفوله، الخميس الماضي، لاسيما وإنه ساهم في أحد أهداف الفريق بالمباراة التي انتهت بفوز أوتريخت بنتيجة 3-1".

وأشارت إلى أن إقبال سيتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة أوتريخت أمام سبارتا روتردام، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وسيحظى ببعض دقائق اللعب، لتكون ثاني مشاركة رسمية له في الدوري الهولندي الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن إقبال شارك مع أوتريخت في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم، وعلى مستوى المنتخب العراقي لعب إقبال 4 مباريات، كان آخرها أمام الهند في كأس ملك تايلاند في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي.