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قائمة كاساس.. مدربون يحددون نقطة الضعف والاسماء التي ظلمت بها


حدد المدرب العراقي حمزة داود، الخط الأضعف في قائمة مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، استعدادًا للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشهدت قائمة "أسود الرافدين" غياب محترف أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال، بسبب عدم جاهزيته الفنية الكاملة، كما شهدت أيضًا غياب لاعب الشرطة أحمد فرحان بسبب الإصابة، فيما حضر محترف براونشفايغ الألماني يوسف الأمين لأول مرة.

وقال داود، ان "خط الدفاع هو الأضعف في قائمة المنتخب العراقي، وكنت أتمنى من كاساس توجيه الدعوة للاعبين آدم طالب ويوسف الإمام، خاصة الأول، كونه صغيرًا في العمر لكن عطاءه يشعرك بأنه لاعب كبير"، بحسب winwin.

وأضاف: "كاساس لم يهمل محترف أوتريخت، زيدان إقبال، ولكن وجده ليس جاهزًا فنيًا لتمثيل المنتخب بسبب إصاباته المتكررة، وجلوسه الكثير على دكة البدلاء".

وتابع: "أفضل ما يوجد في قائمة المنتخب العراقي، هم اللاعبون المحترفون، لأنهم (حاضرون) في مراكز مهمة ومؤثرة"، لافتًا إلى أن "خط الوسط يضم لاعبين متميزين، وبإمكان كاساس توظيفهم وفق ما يراه مناسبًا".

كما عبر مدرب أخر، عن استغرابه من عدم تواجد اللاعب (مهند عبد الرحيم) مع المنتخب بالنظر الى ما يقدمه من مستوى جيد في الدوري.

ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب العراقي إلى البصرة، مساء الأحد المقبل، مع التحاق اللاعبين المحترفين في الأيام المقبلة، حسب جدول مبارياتهم والتزاماتهم مع أنديتهم.

يذكر أن المنتخب العراقي سيواجه إندونيسيا في ملعب البصرة الدولي يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ثم يتوجه بعد ذلك إلى هانوي لمواجهة فيتنام في الـ21 من الشهر ذاته.

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