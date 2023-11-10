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كاساس يستدعي (٢٥) لاعباً لمواجهتي اندونيسيا وفيتنام


أعلن الجهازُ الفنيّ للمُنتخبِ الوطنيّ استدعاءَ (25) لاعباً لمواجهة منتخبي إندونيسيا وفيتنام ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

ضمت القائمةُ كلاً من : جلال حسن ، فهد طالب، أحمد باسل ، فرانس بطرس ، سعد ناطق ، علي عدنان ، ريبين سولاقا، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أحمد يحيى ، ميرخاس دوسكي ، أمجد عطوان ، أحمد علي ، أسامة رشيد ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، حسن عبد الكريم ، دانيلو السعد، يوسف أمين ، بشار رسن ، علي جاسم ، أيمن حسين ، علي الحمادي ، مهند علي وباشانغ عبدالله.

ومن المؤمل أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ إلى البصرة مساء الأحد المقبل، مع التحاقِ اللاعبين المحترفين في الأيام المقبلة (الأحد _الثلاثاء) حسب جدول مبارياتهم والتزاماتهم مع أنديتهم، وخط سير رحلاتهم التي تمّ تأمينها في الوصولِ إلى البصرة.

يذكر أن المنتخب الوطنيّ سيواجه إندونيسيا في ملعبِ البصرة الدوليّ يوم الخميس المقبل السادس عشر من الشهر الجاري ، ثم يتوجه بعد ذلك إلى هانوي لمُواجهةِ فيتنام في الحادي والعشرين منه 

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