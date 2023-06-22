الصفحة الرياضية

المنتخب الايراني يعلن عن هويته>>!


نصير مزهر الحميداوي ||

 

المنتخب الايراني يعلن عن هويته، ويضع من هتف ضده بالامس تحت نعالهم ويزور الامام الحسين عليه السلام وهو فرح بهذه الزيارة اكبر من فرحة الذين توهموا أنهم انتصروا بالبطولة الودية.

 السفير الايراني لدى بغداد رغم الاساءة التي حصلت لهم  والاستهجان الي حدث اثناء عزف النشيد الايراني والسباب والقذف، يغرد ويقول (التنظيم العراقي الرائع لبطولة غرب آسيا تحت 23⁩  ضاعف فرحتي بعد ما سُررت بفوز منتخبنا الوطني وتأهله للمباراة النهائية، وشكراً للعراق الذي أثبت أنه خير مُضيّف على جميع المستويات)

إيران انتقلت من غرب اسيا قبل عشر سنوات الى كافا اسيا الوسطى، وغير معنية بهذه البطولة، وجاءت مشاركتها تلبية  لطلب الاتحاد العراقي بعد رفض قطر والسعودية (الحضن الغربي) المشاركة في البطولة، وتفضيلهم المشاركة في بطولة تولون "الودية"

موقف يدل على الخلق الرفيع ويحسب له ولهم ، احد مشرفي المنتخب الايراني وفي اوج الهتافات العنصرية المسيئة لبلاده من قبل الهمج الرعاع يقوم بتوزيع المياه الخاصة بالفريق الإيراني على مشجعي الفريق العراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة استجابة لطلبهم غير مكترث بالإساءة، ما اتصور اكو إهانة لهذه الامعات أكثر من هذه.

الحادثة التي حصلت أثناء المباراة حالة سيئة مرفوضة من قبل ثلة محسوبة على جماهير منتخب العراق حاصل ويحصل في كثير من البلدان نعم الأمر شاذ وليس طبيعياً لكنه حاصل ومثلما هؤلاء شاذين وماقاموا به مرفوض فنحن نرفض دعوات البعض المحسوبين علينا الى عودة الحظر لملاعبنا ومحاسبة المنتخب العراقي.

صرحت بعض مواقع التواصل الاجتماعي الايرانية (على الرغم من التصرف المسيء أثناء عزف النشيد الوطني  والشعارات السياسية أثناء المباراة والتي أثارت سخط شديد لدى الشارع الرياضي الإيراني والمواقع الإيرانية، يجب الإشارة إلى الأشياء الإيجابية منها رفع لافتة من قبل ثلاث شبان ترحب بالمنتخب الإيراني، وكذلك تصفيق لاعبي المنتخب العراقي للاعبي المنتخب الأولمبي الإيراني أثناء استلامهم الميداليات الفضية، وكذلك عناق المدرب عنايتي مع رئيس الاتحاد العراقي هذه الأشياء جسدت الروح الرياضية وكانت رداً رادعاً لكل من أساء للنشيد الوطني الإيراني، المنتخب الإيراني شارك كضيف شرف في هذه البطولة دعماً لانجاحها واثارة المنافسة فيها)

كرة القدم توحد الشعوب لا تفرقها.

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المنتخب الايراني يعلن عن هويته>>!
شعارات الحبيبية.. معذور يالي عيشتك علي البخور..!
فزنا في مباراتنا مع أيران وخسرنا سمعتنا..!
اسودنا ابطالاً وهاردلك لضيفنا
خليجي ٢٥ يفتح أبواب العراق المغلقة
السياسة في الرياضة..!!
تخبطات إدارة نادي الزوراء الى متى؟
شَبابُنا بِعَيننا..بعيداً عن السباب والتسقيط .. !
منتخب شباب تونس يكشف عورة المدرب العراقي
كن رياضياً أو احمل روح رياضي !!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك