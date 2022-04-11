الصفحة الرياضية

اتحاد الكرة يقطع شوطاً كبيراً في مفاوضاته مع كيروش


كشف مصدر في الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن اتحاد الكرة فتح خط المفاوضات بشكل سري مع البرتغالي كارلوس كيروش، لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريح ل/ المعلومة/ إن “الاتحاد دخل في مفاوضات سرية مع كيروش لتولي المهام التدريبية لأسود الرافدين في السنوات الأربع المقبلة”.

وبين أن “المفاوضات مع كارلوس كيروش وصلت إلى مرحلة متقدمة، والأمور تسير حاليًا بشكل سلس، ولم يتبقى سوى التوقيع على العقد الرسمي”.

وتابع أن “المفاوضات بين اتحاد الكرة في العراق وكارلوس كيروش لم تكن وليدة اللحظة، بل جرت بشكل سري للغاية بين الطرفين منذ قرابة الشهر”.

وأوضح، أن “كارلوس كيروش أبدى موافقته المبدئية عى تدريب منتخب العراق في الفترة الماضية، ويتبقى بعض التفاصيل البسيطة لإتهاء الإتفاق بشكل رسمي قريبًا”.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن أمس الأحد في بيان رسمي، عن فسخ عقد كارلوس كيروش بالتراضي، بعد فشل منتخب مصر في الوصول إلى كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام السنغال.

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