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الصفحة الرياضية

كأس العالم من دون روسيا..!


 

علي حسين الاشرفي ||

 

بعد ان قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بمنع روسيا من المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

هل سيكون هنالك كأس عالم؟

عندما ثبت لدى الدب الروسي، ان قطر اشترت الطائرات المسيرة التركية وارسلتها الى اوكرانيا، وعدهم بالرد بالمثل، وهذا يعني ان يرسل طائرات روسية مسيرة الى قطر! لكن متى؟

هل سترد روسيا على الفيفا وقطر في وقت واحد؟ ( عصفوران بمسيرة واحدة )

بالوقت الذي اعلنت فيه الفيفا: ان المنتخب الروسي لن يشارك في مونديال كأس العالم، اجابهم الدب الروسي: ان هذا لا يهمنا! فكل منتخبات العالم لن تشارك، ولن تقام بطولة لكأس العالم اصلا!!! ماذا يعني يا ترى؟

هذه المعطيات تجعلنا بين خيارين، اما ان لا تقام مباريات كأس العالم لمونديال 2022 في قطر، او ان لا تقام لقطر قائمة بعدها! فتستيقظ البشرية ولن تجد اثرا لقطر على وجه البسيطة.

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