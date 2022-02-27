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الصفحة الرياضية

العراق يعلن رفع الحظر الدولي عن ملاعبه


أكدَ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، أن الاتحاد الدولي للعبة أعلن موافقته الرسمية على إقامةِ مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الاماراتي في ملعب المدينةِ الدولي في بغداد.

وقالَ درجال في بيان لاتحاد الكرة إن “بغداد وجميع المدن العراقية مستعدةٌ لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من كل العالم بترحابٍ كبير”.

وأضافَ ان “موافقة فيفا جاءت بعد الجهودِ التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتحركات الايجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت ببغداد”.

وأشارَ درجال الى ان “العراق بأتم الجاهزية لاحتضان الأشقاء الاماراتيين في بغداد، ونتطلعُ الى أن تكون هذه المباراة بادرة خير للكرةِ العراقية، وأن تظهر المباراة بأبهى صورة من النواحي التنظيمية”.

واختتمَ وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة، حديثه بالقول إن “التواصل مع الاتحاد الدولي مدعوماً من قبل الآسيوي أتى بثماره وتكللت المساعي بعودةِ المباريات الدولية إلى بغداد”.

وبإقامة المباراة في العاصمة بغداد، فإن الحظر قد رفع عن ملاعب العراق بشكل رسمي

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