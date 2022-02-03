الصفحة الرياضية

تقرير من الفيفا يتحدث عن عودة المباريات الدولية إلى بغداد


نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تقريراً عن عودة مباريات كرة القدم الى بغداد بعد سنوات من الابتعاد نتيجة فرض الحظر على إقامة المباريات.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، إن "موقعُ الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم نشر تقريراً عن عودةِ مبارياتِ كرةِ القدم الى بغداد بعد سنواتٍ من الابتعادِ نتيجة فرض الحظر على إقامةِ المبارياتِ الدوليّة منذ عام 2013، إلى جانبِ متابعة مُباراة المنتخب الوطنيّ العراقيّ أمام نظيره الأوغندي التي استضافها ملعبُ المدينة الدوليّ في العاصمةِ، مساء يوم 21 كانون الثاني الماضي والتي انتهت بفوزِ العراق بهدفٍ من دون مقابل".

وأضاف أن "التقريرُ تعلقَ بنظرةِ (FIFA) لكرةِ القدم العراقيّة واستراتيجية العمل للسنوات الأربع المقبلة، وذكرَ وجهةَ نظر وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والأمين العامّ، محمد فرحان، بتصريحين".

وتضمن التقرير "ما عرضهُ مدير تطوير (FIFA) في مكتب دبي الإقليمي، عصام السحيباني، بعد أن أشرفَ على المباراةِ الدوليّة الوديّة بين العراق وأوغندا، وزيارته الى العاصمةِ بغداد التي استغرقت ثلاثةَ أيامٍ إلى جانبِ مُناقشةِ المشاريع المُحتملة، وتتبعها زيارةٌ أخرى للسحيباني مقررة في شهر شباط الحالي".

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