رسمياً.. إقالة بيتروفيتش من تدريب المنتخب العراقي

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة زيليكو بيتروفيتش من تدريب منتخبنا الوطني.

وقال الاتحاد في بيان إنه "اجتمعَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد، بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي، وتمخض الاجتماع عن قراراتٍ عدة، منها إعفاء مدرب المنتخب الوطنيّ (بتروفيتش) بعد مُناقشةٍ مُستفيضةٍ لنتائج المنتخبِ السلبية في التصفياتِ الآسيوية المؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢".

وتقرر خلال الاجتماع وفق البيان، "إناطة مهمة تدريب المنتخب الوطني إلى مدربٍ محلي ستتم تسميتهُ في الأسبوعِ المقبل، بالإضافة إلى تشكيل لجنةٍ من ذوي الخبرة والاختصاص، تضمُ مجموعةً من الأكاديميين والمدربين واللاعبين السابقين لوضع الخطط الاستراتيجيّة الهادفةِ والرامية الى الارتقاء بواقع المنتخباتِ الوطنية".