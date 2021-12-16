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الاتحاد العراقي لكرة #القدم يقرر استمرار #بتروفيتش مع #المنتخب الوطني.


اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن استمرار المدرب بيتروفيتش في عمله بقيادة منتخبنا في التصفيات الآسيوية.

وقال الاتحاد في بيان، ان " الاتحاد اجتمعَ في مقره بحضور وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والنائب الثاني يونس محمود والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، عبر المنصةِ الالكترونية، والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار وبقية الأعضاء حضورياً، وتمت مناقشةُ العديد من القضايا والأمور التي تخصُ واقع المنتخب الوطني بعد الاطلاع على تقرير مشرف المنتخب يونس محمود الذي تضمن الكثيرَ من الملاحظاتِ التي تم تدوينها أثناء مشاركة منتخبنا الوطني في مونديال العرب، وتم الاتفاقُ بعد المناقشاتِ على استمرار المدرب بيتروفيتش في عمله بقيادة منتخبنا في التصفيات الآسيوية، في خطوةٍ لتأمين الاستقرار الفني للمنتخب مع ترك حرية الاختيار للمدرب بتعيين الملاك التدريبي المساعد".

واضاف انه "تمت الموافقةُ، في الاجتماع، على تشكيل اللجان المتخصصةِ لمتابعة الأعمال المتعلقة بملفِ بطولة خليجي ٢٥ التي ستحتضنها البصرة في السادس ولغاية التاسع عشر من شهر كانون الثاني ٢٠٢٣".

واوضح الاتحاد انه "من الأمور التي طرحت، في الاجتماع أيضاً، الاتفاق مع الشركة الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز على إنهاء جميع نقاط الخلاف بعد أن سعى الاتحاد الى توفير أفضل السبل لجمهورنا الكريم لمشاهدة مبارياتِ الدوري بصورةٍ جيدة".

واشار الى انه "تم التأكيدُ، في الاجتماع، على تطبيق معايير العمل في الاتحاد سواء في اللجان أو المكتب الإعلامي أو الدوائر (على أن لا يعمل عضو المكتب الإعلامي في الاتحاد في أي هيئةٍ رياضيةٍ أخرى او اتحاد آخر أو نادٍ أو مؤسسة إعلامية، ويكون متفرغاً للعمل في الاتحاد).

والإيعاز الى اللجنةِ القانونية في الاتحاد بالبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بالاعلان عن استقبال عروض رعاية المنتخبات الوطنية".

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الاتحاد العراقي لكرة #القدم يقرر استمرار #بتروفيتش مع #المنتخب الوطني.
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