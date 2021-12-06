الفرصة الأخيرة.. العراق على موعد مع قطر مساء اليوم ضمن بطولة كأس العرب

تشهد الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، مباراة حاسمة لمنتخبنا الوطني أمام نظيره القطري، على أديم ملعب البيت، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العرب الجارية منافساتها حالياً في الدوحة.

واختتم منتخب أسوُد الرافدين تدريباته، في مركز تدريبات السيلية استعداداً للمواجهة المرتقبة، وركزت الوحدة الأخيرة، التي امتدت على مدار ساعة كاملة، على الجوانب الفنية التي شخّصها الجهاز الفني، والعمل عليها من أجل تطبيقها على أرض الملعب.

ويطمح منتخبنا الوطني لتحقيق نتيجةٍ مرضيةٍ تمنحه التأهل إلى الدور الثاني من البطولةِ بعيداً عن حسابات مواجهة البحرين وعُمان التي ستجرى في التوقيت نفسه.

ويحتل المنتخب القطري الصدارة في مجموعته بست نقاط، مقابل نقطتين لمنتخبنا، ونقطة واحدة لكلّ من البحرين وعمان، وستحدِّد المواجهتان المنتخب المتأهّل الى الدور رُبع النهائي بعد أن ضمن منتخب قطر التذكرة الأولى ليبقى الصراع مشتعلاً على المركز الثاني .