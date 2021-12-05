الاتحاد العراقي يبدي موقفاً شديداً من أحداث مباراة اربيل والشرطة

أبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، موقفاً صارماً من الأحداث التي رافقت مباراة اربيل والشرطة في ملعب فرانسو حريري، ضمن بطولة كأس العراق.

وقال الاتحاد في بيان ، إنها "يؤكد أن قراراتٍ تأديبيّة وانضباطيّة وعقوباتٍ كبيرة تنتظر كلَ مَن تثبت عليه الإدانةُ في الأحداثِ التي رافقت عدداً من المبارياتِ في منافساتِ بطولتي الدوري والكأس، وخاصةً مباراة فريقي أربيل والشرطة التي أقيمت في ملعبِ فرانسو حريري في بطولةِ الكأس، والتي لا تمثل جوهرَ جمهورنا الكريم المعروف بقيمه وتقاليده الممتدةِ من جذوره الأصيلة".

وبيّن، أن "التصرفات الخارجة عن الروحِ الرياضيّةِ في المبارياتِ أو بعد انتهائها، سيتمُ التعامل معها بحزمٍ، وستواجهُ أقسى العقوبات التي تتناسبُ مع كل حالةٍ، في خطوةٍ لبقاءِ ملاعبنا نظيفةً وخاليةً من حالاتِ الشغب، وللحفاظِ على كرامةِ وحياةِ الجمهور التي نعدّها أغلى وأثمن من كلِ شيءٍ، وإن لجنة الانضباط في الاتحادِ ستتخذ القرارَ المناسب لكل حادثةٍ حصلت في المبارياتِ التي شهدت ما يعكر صفوها والذي يعيدُ الأمورَ إلى نصابها".

‎وأضاف البيان، "يودُ الاتحاد من الجميعِ التهدئةَ وعدم التصعيدِ لأننا في مركبٍ واحدٍ، ولا بد من العملِ بروحٍ صادقةٍ ومخلصةٍ شعارها التكاتفُ والتعاونُ، ووضع رياضةِ الوطن فوق جميعِ الاعتبارات، مع الدعوةِ إلى الأنديةِ كافة للابتعادِ عن إثارةِ المشاكل لأن العقوبات ستكون حاضرةً وبقوةٍ لإيقافها".