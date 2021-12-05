الصفحة الرياضية

الاتحاد العراقي يبدي موقفاً شديداً من أحداث مباراة اربيل والشرطة


أبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، موقفاً صارماً من الأحداث التي رافقت مباراة اربيل والشرطة في ملعب فرانسو حريري، ضمن بطولة كأس العراق.

وقال الاتحاد في بيان ، إنها "يؤكد أن قراراتٍ تأديبيّة وانضباطيّة وعقوباتٍ كبيرة تنتظر كلَ مَن تثبت عليه الإدانةُ في الأحداثِ التي رافقت عدداً من المبارياتِ في منافساتِ بطولتي الدوري والكأس، وخاصةً مباراة فريقي أربيل والشرطة التي أقيمت في ملعبِ فرانسو حريري في بطولةِ الكأس، والتي لا تمثل جوهرَ جمهورنا الكريم المعروف بقيمه وتقاليده الممتدةِ من جذوره الأصيلة".

وبيّن، أن "التصرفات الخارجة عن الروحِ الرياضيّةِ في المبارياتِ أو بعد انتهائها، سيتمُ التعامل معها بحزمٍ، وستواجهُ أقسى العقوبات التي تتناسبُ مع كل حالةٍ، في خطوةٍ لبقاءِ ملاعبنا نظيفةً وخاليةً من حالاتِ الشغب، وللحفاظِ على كرامةِ وحياةِ الجمهور التي نعدّها أغلى وأثمن من كلِ شيءٍ، وإن لجنة الانضباط في الاتحادِ ستتخذ القرارَ المناسب لكل حادثةٍ حصلت في المبارياتِ التي شهدت ما يعكر صفوها والذي يعيدُ الأمورَ إلى نصابها".

 

‎وأضاف البيان، "يودُ الاتحاد من الجميعِ التهدئةَ وعدم التصعيدِ لأننا في مركبٍ واحدٍ، ولا بد من العملِ بروحٍ صادقةٍ ومخلصةٍ شعارها التكاتفُ والتعاونُ، ووضع رياضةِ الوطن فوق جميعِ الاعتبارات، مع الدعوةِ إلى الأنديةِ كافة للابتعادِ عن إثارةِ المشاكل لأن العقوبات ستكون حاضرةً وبقوةٍ لإيقافها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد العراقي يبدي موقفاً شديداً من أحداث مباراة اربيل والشرطة
جولة الفرصة الأخيرة في كأس العرب.. سيناريوهات تأهل العراق لربع النهائي
الشرطة يكشف عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل
ادفوكات يعتذر عن الاستمرار بتدريب المنتخب العراقي
تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة سوريا
بالإنفوغراف.. موعد مباراة منتخبنا الوطني ونظيره السوري
قائمة المنتخب الوطني لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية
وفاة النائب الاول لرئيس اللجنة البارالمبية
العراق يتأهل الى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
الفيفا يوافق على طلب العراق بدخول الجماهير العراقية لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك