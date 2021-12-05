الشرطة يكشف عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل

كشف نادي الشرطة عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل .

وقال النادي في بيان "تتقدمُ الهيئة الإدارية لنادي الشرطةِ الرياضي بالمناشدةِ العاجلة لإيقاف مهزلةِ المهازل التي حدثت ولا تزال تحدث في إحدى مدن عراقنا الحبيب (محافظة أربيل)، حيثُ قامت مجموعةٌ من جمهورِ نادي أربيل بالاعتداءِ يوم امس على إدارة وجمهور النادي، وتمزيق علم العراق الحبيب أمام مرأى ومسمع كل مسؤولي المحافظةِ، في ظاهرةٍ بدت تتكررُ في كلِ مناسبةٍ رياضيةٍ من دون أن تجدَ مَن يتوقف عندها".

وأضاف "لذلك، ودفعاً لضررٍ مستقبلي لا تُتحمل عواقبه وردود أفعاله، نحملُ مسؤولي الإقليم سلامة وأمن جماهير وفريق النادي الذي ما زالَ حتى الآن في مقر إقامته"، مطالباً اتحادَ الكرة بـ"اتخاذِ موقفٍ حاسمٍ لإحقاق الحق، وعدم التماهل في حسم الموضوع، وبخلافه فإننا كإدارةٍ سيكون لنا موقفٌ قانوني من كل التداعياتِ التي حصلت".

وتغلب فريق اربيل على فريق الشرطة اليوم السبت بركلات الجزاء في كأس العراق.