الصفحة الرياضية

الشرطة يكشف عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل


كشف نادي الشرطة عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل .

وقال النادي في بيان "تتقدمُ الهيئة الإدارية لنادي الشرطةِ الرياضي بالمناشدةِ العاجلة لإيقاف مهزلةِ المهازل التي حدثت ولا تزال تحدث في إحدى مدن عراقنا الحبيب (محافظة أربيل)، حيثُ قامت مجموعةٌ من جمهورِ نادي أربيل بالاعتداءِ يوم امس على إدارة وجمهور النادي، وتمزيق علم العراق الحبيب أمام مرأى ومسمع كل مسؤولي المحافظةِ، في ظاهرةٍ بدت تتكررُ في كلِ مناسبةٍ رياضيةٍ من دون أن تجدَ مَن يتوقف عندها".

وأضاف "لذلك، ودفعاً لضررٍ مستقبلي لا تُتحمل عواقبه وردود أفعاله، نحملُ مسؤولي الإقليم سلامة وأمن جماهير وفريق النادي الذي ما زالَ حتى الآن في مقر إقامته"، مطالباً اتحادَ الكرة بـ"اتخاذِ موقفٍ حاسمٍ لإحقاق الحق، وعدم التماهل في حسم الموضوع، وبخلافه فإننا كإدارةٍ سيكون لنا موقفٌ قانوني من كل التداعياتِ التي حصلت".

 

وتغلب فريق اربيل على فريق الشرطة اليوم السبت بركلات الجزاء في كأس العراق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشرطة يكشف عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق علم العراق في أربيل
ادفوكات يعتذر عن الاستمرار بتدريب المنتخب العراقي
تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة سوريا
بالإنفوغراف.. موعد مباراة منتخبنا الوطني ونظيره السوري
قائمة المنتخب الوطني لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية
وفاة النائب الاول لرئيس اللجنة البارالمبية
العراق يتأهل الى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
الفيفا يوافق على طلب العراق بدخول الجماهير العراقية لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية
وفاة حارس مرمى نادي كربلاء السابق
تشكيلة أسود الرافدين لموقعة الإمارات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك