الصفحة الرياضية

قائمة المنتخب الوطني لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية


أعلنَ مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الاربعاء، قائمة المنتخب النهائية التي ستخوض مباراتي منتخبي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وضمت القائمة 27 لاعباً وهم كلٌ من فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين لحراسة المرمى، وحسين عمار وضياء فرانس بطرس وعلي عدنان ومهند جعاز ومصطفى ناظم وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا، وأمجد عطوان وأمير العماري ومحمد علي عبود وبشار رسن ومحمد قاسم وأحمد فاضل وسجاد جاسم ومنتظر محمد جبر وأحمد فرحان وحسين جبار وشيركو كريم وجيلوان حمد وأبراهيم بايش وعلي الحمادي وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين.

وسيواجهُ منتخبنا الوطني منتخب سوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي على ملعب الغرافة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما سيخوضُ مباراةَ كوريا الجنوبية في الجولة السادسة التي ستقام أيضاً في الدوحة بتمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قائمة المنتخب الوطني لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية
وفاة النائب الاول لرئيس اللجنة البارالمبية
العراق يتأهل الى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
الفيفا يوافق على طلب العراق بدخول الجماهير العراقية لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية
وفاة حارس مرمى نادي كربلاء السابق
تشكيلة أسود الرافدين لموقعة الإمارات
تغييرات جوهرية في القائمة الاولية لمنتخبنا الوطني المشاركة ببطولة كأس العرب
اتحاد الكرة يصدر قرارات عدة منها يخص المنتخب الوطني
رسمياً.. عدنان درجال رئيساً لاتحاد الكرة
أدفوكات يؤكد عزمه على قيادة العراق إلى كأس العالم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 383.14
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك