الصفحة الرياضية

تغييرات جوهرية في القائمة الاولية لمنتخبنا الوطني المشاركة ببطولة كأس العرب


يدرس مدرب منتخبنا الوطني الهولندي ديك ادفوكات، فكرة استدعاء أسماء مغتربة جديدة لأول مرة خلال بطولة كاس العرب التي من المؤمل اقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الأول حتى 18 كانون الأول المقبل، بمشاركة 23 منتخبا.

وقالت مصادر مقربة من اتحاد الكرة للصحيفة الرسمية ان "بطولة كاس العرب ستحظى باشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي ادرجها ضمن "الفيفا دي" ما يتيح المجال امام هؤلاء اللاعبين الحضور والتواجد في هذا الاستحقاق لغرض تجريبهم وتوظيفهم بالشكل الأمثل بحسب مراكز لعبهم التي يتقنونها مع انديتهم، بالإضافة الى توجيه الدعوة الى مجموعة أخرى من لاعبي الدوري المحلي".

واضافت ان "اجندة المدرب ضمت العديد من اللاعبين المغتربين الناشطين في الدوريات الأوروبية وقد شكل الدوري السويدي السواد الأعظم من الاسماء التي ستكون في راحة سلبية بعد انتهاء الموسم الكروي هناك وفي حال موافقة البعض على اللعب لحساب المنتخب العراقي على غرار "ايمار شير ومهند جعاز محترفي نادي هامربي السويدي، وحسين علي من نادي اوريبرو، واحمد قاسم لاعب نادي الفسبوري السويدي وكيفن يعقوب لاعب نادي يوتيبوري السويدي، وبيتر كوركيس لاعب نادي مالمو السويدي"، لافتة الى ان "القائمة ضمت أيضا كلا من "محمد الطائي لاعب نادي نيوكاسل الأسترالي وهيران احمد لاعب نادي ثون السويسري، بالإضافة الى زيدان اقبال من رديف مانشستر يوناتيد الانكليزي وعلي الحمادي من رديف سوانزي سيتي واخرين ستتم اضافتهم قبل البطولة على ضوء ما يقدمونه من نتائج ومستويات فنية".

وتابعت ان "المدرب الهولندي منفتح على الجميع سواء في الداخل أو الخارج ولديه رغبة في إيجاد بدائل لبعض المراكز الحيوية في المنتخب لتدارك الإصابات المفاجئة او الحرمان الإداري بالإضافة الى انخفاض مستوى البعض من الركائز الأساسية خلال المباريات السابقة"،

مبينة ان "الفترة السابقة التي اشرف فيها العجوز الهولندي على تدريب المنتخب لم تمنحه الوقت الكافي في حرية الاختيار والتجريب واجراء التغييرات الطفيفة او حتى الاستعانة ببعض الوجوه الجديدة وقد اختزل الاعداد على معسكري ماربيا الاسباني وقيصري التركي بسبب قرب وقت المنافسات والتوجه مباشرة لخوض جولتين من التصفيات الحاسمة المؤهلة الى كاس العالم 2022 امام كوريا الجنوبية في سيئول وضد ايران في الدوحة".

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