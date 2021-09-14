رسمياً.. عدنان درجال رئيساً لاتحاد الكرة

فاز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، برئاسة اتحاد كرة القدم.

وقال مصدر صحفي إن "نتائج الانتخابات التي جرت اليوم اظهرت فوز درجال بمنصب رئيس اتحاد الكرة بحصوله على (48) صوتاً فيما حصل منافسه شرار حيدر على (16) صوتاً".

واضاف، انه "تم انتخاب علي جابر منصب النائب الاول لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية، مشيرا الى "انتخاب يونس محمود بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية".

يذكر أن المؤتمر الانتخابي لاتحاد الكرة انطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة أعضاء الهيأة العامة، حيث تم اختيار رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد.