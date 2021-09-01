أدفوكات يؤكد عزمه على قيادة العراق إلى كأس العالم

أكدَ مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، أنه بانتظار تحدٍ كبير لقيادة أسود الرافدين لمونديال قطر 2022.

وقالَ ادفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوريا الجنوبية يوم غدٍ الخميس :"المشكلةُ الوحيدة لدينا هي ان انضمام بعض اللاعبين للمنتخب كان متأخرا، كان لدينا أسبوعان او ثلاثة فقط من أجل التحضير للمباراة، ولكنه أمرٌ اعتيادي لان لدينا فريقاً جيداً ويعملون بجهدٍ، والتحضير لمدة أسبوعين قصيرٌ جداً، لكن عندما رأيتهم يتدربون ظهروا بشكلٍ جيدٍ جداً".

وتابع: "نحن فريقٌ محترفٌ، لذلك نرغب في لعب كرة قدم، ولا نحب تضييعَ الوقت، نحنُ هنا لتحقيق نتيجةٍ ايجابية".

من جانبه، أكدَ لاعبُ المنتخب، علي عدنان، أن مباراة كوريا الجنوبية يوم غدٍ لن تكون سهلةً، مؤكداً جاهزية منتخبنا الوطني لتحقيق نتيجة جيدة.

وقالَ اللاعب علي عدنان، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوريا الجنوبية: " المدرب والملاك الفني استعدوا لهذه المباراة جيداً، وهي بالتأكيد مباراةٌ مهمةٌ لنا، والجميع في حالة تركيز، وأتمنى تحقيق نتيجة ايجابية غداً".

وأشارَ عدنان، في جوابه عن أسئلة أحد الصحفيين الكوريين: "أنا سعيدٌ جداً لرؤية صديقي (إن بيوم هوانغ) غداً، وأيضا سعيدٌ باللعبِ ضده لأنها المرة الأولى التي ألعب فيها كخصمٍ له، لكن كما تعلم نحن لاعبون محترفون، وعندما نمثل منتخباتنا الوطنية الأمر يختلفُ تماماً".