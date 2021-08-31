الصفحة الرياضية

صحيفة تكشف عن طلب سعودي بتأجيل خليجي 25 في البصرة


قدَّم الاتحاد السعودي لكرة القدم مقترحاً إلى الاتحاد الخليجي للعبة، يقضي بتأجيل موعد تنظيم بطولة كأس الخليج الـ25 إلى ايار / مايو 2022، بدلاً من كانون الاول / ديسمبر المقبل، وفق صحيفة سعودية.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الخليجي، حميد الشيباني، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قوله: إن "تغيير موعد البطولة لن يتم إلا باجتماع غير عادي للجمعية العمومية، واتفاق أغلب الاتحادات".

وقد يلقى الطلب السعودي قبولاً، خاصةً أن البطولة تقام بعد أسبوع واحد من ختام كأس العرب التي تحتضنها العاصمة القطرية، في الفترة ما بين أواخر تشرين الثاني / نوفمبر و18 كانون الاول / ديسمبر المقبلين.

ومنتصف ايار / مايو 2021، قال الأمين العام للهيئة التطبيعية في العراق، محمد فرحان، إن الاتحاد الخليجي حدد ما بين 24 كانون الاول / ديسمبر والسابع من كانون الثاني / يناير المقبلين موعداً لإقامة كأس الخليج الـ25.

في سياق متصل أكد الشيباني أهمية إدراج كأس الخليج ضمن أجندة الدول الـ8 المشاركة في البطولة، متوقعاً أن "يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في منتصف سبتمبر المقبل، لعمل الترتيبات اللازمة قبل وقت كافٍ من قرعة وتجهيزات واستعدادات مبكرة".

وأشار المسؤول، الذي ترأس لجنة التفتيش التي زارت مدينة البصرة العراقية، الأسبوع الماضي، إلى "طلب اللجنة من المنظمين تقديم تقرير فني أسبوعي لملعب الميناء، على أن تكون زيارة المهندسين للبصرة في سبتمبر المقبل، لمطابقة التقارير على أرض الواقع".

وفي 26 نيسان / أبريل الماضي، قررت الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي، بالإجماع، إسناد ملف تنظيم "خليجي 25" إلى البصرة، بعد جولة خليجية أجراها وزير الشباب والرياضة العراقي بـ5 دول خليجية.

وعلى مدار السنوات الماضية صُدمت الجماهير العراقية في أكثر من مناسبة، بتأجيل استضافة العراق كأس الخليج، وهنا يدور الحديث حول النسخ الـ20 والـ21 والـ22 والـ23 والـ24؛ في ظل الوضع الأمني المتوتر، وعدم جاهزية البنية التحتية من فنادق وملاعب وطرق وغيرها.

وتُقام "كأس الخليج" مرةً كل عامين في دول الخليج العربية، وأقيمت أول نسخة منها ب‍البحرين، في حين تُعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت عُمان والإمارات باللقب في مناسبتين، إضافة إلى لقب وحيد للبحرين.

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