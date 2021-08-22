قرر مدرب منتخبنا الوطني ديك أدفوكات، السبت، استبعاد لاعبين اثنين عن مباراتي منتخبنا مع كوريا وإيران ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم.

واللاعبان هما جيلوان حمد وأسامة رشيد.

وتغلب منتخبنا الوطني بكرة القدم، اليوم السبت، على فريق أغري سبور التركي بستة أهداف نظيفة.

وكان منتخبنا الوطني اختتم قبل أيام معسكره التدريبي في اسبانيا قبل أن ينتقل الى تركيا ويقيم معسكر آخر استعداداً للتصفيات النهاية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.