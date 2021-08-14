الصفحة الرياضية

منتخبنا الأولمبي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً


يستعدُ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم للدخولِ في معسكرٍ تدريبي خارجي، وذلك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وقالَ المشرفُ العام للمنتخب الأولمبي، مهدي كريم، وفق بيان نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن "المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً في تركيا للفترة من 21 من الشهر الحالي حتى الثاني من الشهر المقبل، مع خوض ثلاثِ مبارياتٍ ودية هناك ضمن معسكره الخارجي، والذي يطمح من خلاله الملاك التدريبي، بقيادة المدرب سوكوب، رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، بعد أن استقرَ على 30 لاعباً في قائمته النهائية التي اختارها بعد انتهاء معسكر كربلاء الذي شهد تواجد 54 لاعباً".

وأضافَ كريم، "المنتخب الأولمبي سيختتم معسكر تركيا في الأول من الشهر المقبل، وسيغادرُ في الثاني من الشهر نفسه من تركيا إلى دبي، وذلك لملاقاة منتخب الامارات الأولمبي ودياً في الرابع والسادس من شهر أيلول المقبل".

وينتظرُ منتخبنا الأولمبي مشاركتين مهمتين، الأولى هي المشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في السعودية للفترة من (3-12) من تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في البحرين للفترة من (27-31) من تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، حيث سيلعب منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وجزر المالديف وأفغانستان.

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