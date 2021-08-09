الصفحة الرياضية

أدفوكات: قادرون على التأهل للمونديال بشرط


أكد المدرب الهولندي ديك أدفوكات، اليوم الاثنين، أنه يسعى لقيادة المنتخب العراقي لبلوغ نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال أدفوكات في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم على "فيسبوك": "أتينا إلى إسبانيا لنستعد بشكل مثالي لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران المقررتان في بداية شهر أيلول المقبل".

وتابع: "نطمح للتأهل إلى المونديال ونحن قادرون على تحقيق هذا الهدف بشرط التزام الجميع والتحلي بالروح القتالية".

وبين أنه "أجرى أمس وحدة تدريبية خفيفة بعد يوم شاق وصلوا فيه إلى إسبانيا"، مؤكدا أن "الأجواء طيبة هنا وسنباشر تحضيراتنا بشكل منتظم وفق البرنامج التدريبي الذي وضعناه لهذا المعسكر"

وأشار إلى أنه "رأى اللاعبين من خلال أشرطة الفيديو، وأردف: "لكن من الأفضل أن نراهم الآن على أرض الواقع وبعدها نحدد مدى جودة الفريق. المهم أن نستعد للمباراتين المقبلتين ومن ثم نصحح بعض الأمور".

وسيبدأ المنتخب العراقي مشواره في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بمواجهة المنتخب الكوري على أرض الأخير في 2 أيلول المقبل.

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