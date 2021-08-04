الصفحة الرياضية

التطبيعية تكشف مدة عقد مدرب المنتخب الوطني الجديد ادفوكات


أعلن رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم أياد بنيان، اليوم الأربعاء، أن مدة العقد الذي تم إبرامه مع مدرب المنتخب الوطني الجديد الهولندي ديك ادفوكات يستمر لمدة سنة كاملة، مؤكداً أن العقد قابل للتجديد.

وقال بنيان في مؤتمر صحفي  إن "المنتخب سيتجمع في بغداد قبل السفر الى تركيا لإقامة معسكر اول وبعدها الى مدينة ماربيا لاقامة معسكر ثانٍ".

وأضاف أنه "لولا التخصيص المالي من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لما استطعنا التعاقد مع ادفوكات".

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