الصفحة الرياضية

رسمياً.. التطبيعية تعلن عن تسمية مدرب أسود الرافدين الجديد


أنهت الهيأةُ التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقها الرسمي مع المدرب الهولندي (ديك ادفوكات) لتدريب منتخبنا الوطني خلفاً للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

وتمَ الاتفاقُ الرسمي مع المدرب الهولندي في العاصمة الإسبانية مدريد بعد مفاوضاتٍ بين المدرب ورئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، على تدريب منتخبنا الوطني والذي سيباشر بعمله خلال الأيام المقبلة.

وقالَ رئيسُ الهيأة التطبيعية، إياد بنيان: إن الاختيار وقع على (أدفوكات) بناءً على سجله التدريبي الحافل بالخبرات سواء مع المنتخبات أو الأندية، وجاءَ اختياره بعد دراسة عددٍ من سير المدربين ومفاوضات مع عددٍ آخر، ثم وقع الاختيار في النهاية على المدرب الهولندي .

وأضافَ بنيان: المدرب الجديد يعرف أهدافنا وخططنا التي ستبدأ بالتصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر ومشاركة المنتخب في كأس العرب وكأس الخليج، وسنبدأ إعداد المنتخب خلال الأيام القريبة تحضيراً للتصفيات المونديالية.

ديك ادفوكات من مواليد 27 سبتمبر عام 1947، ويُعد أحد المدربين البارزين في الساحة الكروية الأوروبية والعالمية، حيث بدأ مشواره التدريبي بعمر 32 سنة، وقادَ المدرب المخضرم المنتخب الهولندي في ثلاث مناسبات منفصلة، بالإضافة إلى فترات مع أندية (زينيت سان بطرسبرغ الروسي وفنربخشة التركي وسندرلاند الإنكليزي)، وعلى مستوى قيادة المنتخبات، فقد تولى أيضا مسؤولية قيادة (صربيا وكوريا الجنوبية والإمارات)، إضافة إلى المنتخب الروسي.

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